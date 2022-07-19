Мужчину поймали по горячим следам после похищения велосипеда у курьера в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга ранее судимый мужчина похитил велосипед у сотрудника службы доставки у магазина на улице Швецова. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, в то время, как курьер зашел в магазин за заказом, злоумышленник забрал его велосипед со стоянки и попытался скрыться. По счастливой случайности рядом проезжал наряд вневедомственной охраны, который остановил вора на улице Маршала Говорова, в полутора километрах от места происшествия.

Вскоре курьер смог забрать свой велосипед, а злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Правоохранители выяснили, что ранее он не раз был судим за кражи и незаконное хранение оружия и боеприпасов.