Происшествия 27 апреля 2023, 17:53 Мужчину подозревают в избиении 11-летней падчерицы в Барнауле

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В Алтайском крае правоохранители расследуют дело, связанное с избиением 11-летней девочки отчимом. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою падчерицу на почве ревности к жене, написал сайт newizv.ru.

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Отец ребенка считает виновной в происходящем мать, поскольку та оставила дочь в опасности. Сейчас пострадавшая находится в травматологическом отделении после перевода из реанимации. У девочки есть риск потерять зрение.