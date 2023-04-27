27 апреля 2023, 17:53
Мужчину подозревают в избиении 11-летней падчерицы в Барнауле
В Алтайском крае правоохранители расследуют дело, связанное с избиением 11-летней девочки отчимом. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою падчерицу на почве ревности к жене, написал сайт newizv.ru.
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Отец ребенка считает виновной в происходящем мать, поскольку та оставила дочь в опасности. Сейчас пострадавшая находится в травматологическом отделении после перевода из реанимации. У девочки есть риск потерять зрение.
Избиения
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