Происшествия 10 августа 2023, 16:42 Мужчину, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, задержали в Нижегородской области

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В Спасском районе Нижегородской области правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в совершении смертельного ДТП. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-релиз областного Следственного управления СК.

Водитель Nissan Qashqai наехал на подростков, которые находились на обочине дороги. Мальчик 14 лет скончался на месте происшествия, девочке 16 лет потребовалась помощь медиков.

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Первоначально полицейские задержали 42-летнюю женщину — жену владельца иномарки. Во время расследования дела удалось установить причастность к совершению преступления именно ее супруга. Выяснилось, что в момент ДТП за рулем находился мужчина.