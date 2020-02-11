Мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования школьницы и пенсионерки, поймали спустя 8 лет

Летом 2011 года мужчина пытался изнасиловать девочку, но не довел дело до конца, так как испугался шума и убежал. Полиция не смогла его найти, но продолжала поиски. Подозреваемый оставил свои биологические следы. Именно по ним в этом году нашли 30-летнего жителя Москвы. Его задержали в столице и привезли в Пензенскую область.

Выяснилось, что в 2012 году он также напал на пенсионерку, украл у нее 500 рублей и совершил действия сексуального характера, угрожая ножом.