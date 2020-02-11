11 февраля 2020, 16:24
Мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования школьницы и пенсионерки, поймали спустя 8 лет
В Московской области спустя 8 лет поймали 30-летнего мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования школьницы и действиях сексуального характера в отношении пенсионерки. Об этом написало ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на регионального СУ СКР.
Летом 2011 года мужчина пытался изнасиловать девочку, но не довел дело до конца, так как испугался шума и убежал. Полиция не смогла его найти, но продолжала поиски. Подозреваемый оставил свои биологические следы. Именно по ним в этом году нашли 30-летнего жителя Москвы. Его задержали в столице и привезли в Пензенскую область.
Выяснилось, что в 2012 году он также напал на пенсионерку, украл у нее 500 рублей и совершил действия сексуального характера, угрожая ножом.