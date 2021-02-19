Мужчину, отказавшегося сдавать телефон в ломбард, избили собутыльники

Жителя Пензы, который отказался сдавать свой смартфон в ломбард, избила компания малознакомых людей, написало ИА «Пенза-Пресс».

Мужчина рассказал, что 5 февраля шел с работы домой. Местный житель выпил немного спиртного и был в приподнятом настроении. Он зашел в магазин и встретил там группу молодых людей, которые предложили продолжить веселье и купить еще алкоголя. Пензенец взял бутылку водки и вместе с парнями отправился в гости к одному из них.

Спиртное быстро закончилось, и молодые люди попросили у мужчины еще денег. Средств больше не оказалось, и новые «друзья» предложили горожанину сдать в ломбард его телефон. Тот отказал, и один из собутыльников стал избивать гостя. Он отобрал у потерпевшего смартфон и вытолкал его из квартиры.

Из-за полученных травм мужчина потерял сознание. Когда он очнулся, вызвал полицию и скорую помощь. Правоохранители разыскали подозреваемого. Похищенный телефон нашли в комиссионке и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.