16 февраля 2023, 15:30
Мужчину осудят за угон трактора в Новосибирской области
В Кочковском районе Новосибирской области задержали 23-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угнал трактор МТЗ-82. Об этом написал «Царьград».
Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, мужчина хотел на сельскохозяйственной машине добраться до соседнего села в гости к знакомым. Позже трактор нашли в канаве недалеко от места угона.
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На подозреваемого завели уголовное дело. Мужчина дал подписку о невыезде.
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Уголовное дело
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