Мужчину осудят за убийство знакомого в Металлострое в Санкт-Петербурге

По данным следствия, 11 июля прошлого года Евгений С. выманил из дома мужчину под предлогом продажи машины Mercedes Benz E200 по заниженной цене. Он заявил, что продаст ее за 385 тысяч рублей.

Вместе с мужчиной подозреваемый приехал к ж/д «Металлострой». Там он дважды выстрелил в знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого Евгений С. забрал у погибшего 567 рублей, а пистолет выкинул в Неву.