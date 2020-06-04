04 июня 2020, 20:14
Мужчину осудят за убийство знакомого в Металлострое в Санкт-Петербурге
Евгений С. предстанет перед судом за убийство своего знакомого. Он рассказал, что застрелил его на фоне ссор из-за долгов. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
По данным следствия, 11 июля прошлого года Евгений С. выманил из дома мужчину под предлогом продажи машины Mercedes Benz E200 по заниженной цене. Он заявил, что продаст ее за 385 тысяч рублей.
Вместе с мужчиной подозреваемый приехал к ж/д «Металлострой». Там он дважды выстрелил в знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого Евгений С. забрал у погибшего 567 рублей, а пистолет выкинул в Неву.