Происшествия 28 марта 2023, 15:06 Мужчину осудят за убийство знакомого металлической трубой в Ростовской области

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В Ростовской области задержали 27-летнего местного жителя, который 13 марта убил своего 41-летнего знакомого с помощью металлической трубы. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.

Убийство произошло в Семикаракорском районе. Во время конфликта с приятелем обвиняемый избил своего оппонента трубой, нанеся удары по телу и голове. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

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Несмотря на то, что мужчине удалось скрыться, полицейские обнаружили его местоположение. Сейчас он находится в СИЗО до судебных разбирательств.