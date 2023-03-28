28 марта 2023, 15:06
Мужчину осудят за убийство знакомого металлической трубой в Ростовской области
В Ростовской области задержали 27-летнего местного жителя, который 13 марта убил своего 41-летнего знакомого с помощью металлической трубы. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.
Убийство произошло в Семикаракорском районе. Во время конфликта с приятелем обвиняемый избил своего оппонента трубой, нанеся удары по телу и голове. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
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Несмотря на то, что мужчине удалось скрыться, полицейские обнаружили его местоположение. Сейчас он находится в СИЗО до судебных разбирательств.
Убийства
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