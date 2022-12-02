02 декабря 2022, 15:34
Мужчину осудят за разбойные нападения на продавцов магазинов в Набережных Челнах
В Набережных Челнах правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который совершал разбойные нападения на продавцов магазинов. Об этом написал сайт inkazan.ru.
По данным следствия, мужчина дважды нападал на продавцов в магазине, где воровал бутылки со спиртным.
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Во время задержания он рассказал, что является безработным и что раньше был звездой шоу двойников, где пародировал Майкла Джексона.
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