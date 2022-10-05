Мужчину осудили за вырубку лиственниц на Урале | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 18:48 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину осудили за вырубку лиственниц на Урале

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В Челябинской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в незаконной вырубке леса. Об этом сообщило ИА Nation News.

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По данным информагентства, обвиняемый вырубил лиственницы вдоль железнодорожного полота. Нанесенный ущерб оценили более чем в один миллион рублей. В ходе расследования мужчина возместил часть ущерба. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

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