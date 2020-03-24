24 марта 2020, 12:40
Мужчину осудили за уклонение от армии и кражу
21-летнего жителя поселка Сосновоборск Пензенской области осудили за уклонение от армии и кражу. Об этом написал сайт «Пенза-пресс».
Сообщается, что молодой человек осенью 2018 года получил повестку. Он не явился на медосмотр в назначенный день. Весной 2019 года ему пришло повторное уведомление. Он его также проигнорировал.
«В ходе расследования уголовного дела он пояснил, что не являлся в военный комиссариат, так как не желает проходить военную службу», — сообщили в правоохранительных органах.
Зимой молодой человек украл 5000 рублей из жилища знакомых.
В результате парню назначили штраф — 15 тысяч рублей, а также лишение свободы условно на один год и два месяца.