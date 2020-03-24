Мужчину осудили за уклонение от армии и кражу

Сообщается, что молодой человек осенью 2018 года получил повестку. Он не явился на медосмотр в назначенный день. Весной 2019 года ему пришло повторное уведомление. Он его также проигнорировал.

«В ходе расследования уголовного дела он пояснил, что не являлся в военный комиссариат, так как не желает проходить военную службу», — сообщили в правоохранительных органах.

Зимой молодой человек украл 5000 рублей из жилища знакомых.

В результате парню назначили штраф — 15 тысяч рублей, а также лишение свободы условно на один год и два месяца.