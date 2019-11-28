  • Мужчину осудили за убийство несовершеннолетней в Приморье

    28 ноября 2019, 16:31

    Ольга Ситникова

    Подозреваемого мужчину в возрасте 24 лет арестовали за убийство 17-летней девушки в Приморье. Ее тело нашли в реке Уссури, сообщил сайт со ссылкой на следственное управление СК по региону.

    Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Приморье задержали

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    «Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-служба ведомства.

    Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки из поселка Кировский в Приморском крае. Тело погибшей обнаружили в реке Уссури.

    Следователи предположили, что в машине между мужчиной и убитой девушкой произошла ссора. Виновный изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем убил ее и сбросил в реку, испугавшись возмездия.