Мужчину осудили за убийство несовершеннолетней в Приморье

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Приморье задержали Подробнее

«Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-служба ведомства.

Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки из поселка Кировский в Приморском крае. Тело погибшей обнаружили в реке Уссури.

Следователи предположили, что в машине между мужчиной и убитой девушкой произошла ссора. Виновный изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем убил ее и сбросил в реку, испугавшись возмездия.