Мужчину осудили за убийство несовершеннолетней в Приморье
Подозреваемого мужчину в возрасте 24 лет арестовали за убийство 17-летней девушки в Приморье. Ее тело нашли в реке Уссури, сообщил сайт RТ со ссылкой на следственное управление СК по региону.
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Приморье задержалиПодробнее
«Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-служба ведомства.
Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки из поселка Кировский в Приморском крае. Тело погибшей обнаружили в реке Уссури.
Следователи предположили, что в машине между мужчиной и убитой девушкой произошла ссора. Виновный изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем убил ее и сбросил в реку, испугавшись возмездия.