Мужчину осудили за смертельное ДТП в Оренбуржье

В Оренбургской области перед судом предстал мужчина, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Авария произошла в прошлом году. Следствие установило, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне было три пассажира. Двигаясь по трассе, он резко затормозил при повороте, автомобиль занесло, в результате чего он съехал в кювет и перевернулся. Водитель и два пассажира остались живы. Третий пассажир скончался до приезда медиков. Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам заключения, однако осужденный не согласился с приговором и подал апелляцию.