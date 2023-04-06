Происшествия 06 апреля 2023, 00:47 Мужчину осудили за пьяную езду в Тюменской области

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В Тюменской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в управлении машиной в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Следствие и суд установили, что обвиняемый сел за руль авто, будучи пьяным и не имея при себе водительских прав. В какой-то момент он не справился с управлением и машина вылетела в кювет. В результате пассажир получил травмы. Суд приговорил мужчину к трем годам условно.