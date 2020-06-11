11 июня 2020, 11:45
Мужчину осудили за нападение на автомобиль в Петербурге
В Санкт-Петербурге на проспекте Наставников мужчина беспричинно решил «избить» чужую иномарку. Он разбил в ней стекла и помял металл. Суд приговорил его к девяти месяцам тюрьмы. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Мухамед Балтабаев признан виновным по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 7 января нынешнего года он начал без причины «избивать» автомобиль. Сначала бил ногами, позже задействовал и руки. В результате были побиты стекла, помят капот, а также испорчены двери машины.
Общая сумма ущерба оценивается более чем в 63 тысячи рублей. Балтабаев признал вину полностью.