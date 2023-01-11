Происшествия 11 января 2023, 17:29 Мужчину осудили за кражу денег у пенсионера в Пермском крае

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Кудымкарский городской суд Пермского края осудил местного жителя за кражу денежных средств и личного имущества у пенсионера. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД РФ по региону.

По данным следствия, осужденный в состоянии алкогольного опьянения разбил окно и пробрался в дом пенсионера.

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Похитителю удалось украсть семь тысяч рублей и кинжал, который являлся семейной реликвией потерпевшего.

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