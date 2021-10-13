Мужчину осудили за аварию на КАД

Смертельная авария произошла на КАД 4 августа 2020 года. Суд вынес приговор виновнику происшествия. Об этом сообщили «Невские новости».

По версии следствия, мужчина перевозил двоих пассажиров по Кольцевой автодороге по направлению от Дачного проспекта к Таллинскому шоссе. Автомобиль, на котором осуществлялось движение, принадлежал компании ООО «НЕВСКИЙ СИНДИКАТ». Водитель не справился с управлением. В результате произошло столкновение с другой машиной. Один из пассажиров получил множественные переломы костей, что и стало причиной его смерти.

Водитель полностью признал свою вину. Он не имел судимостей, также имел работу и пожилых родителей, о которых ему необходимо заботиться. Задержанный также принес публичные извинения перед потерпевшей.