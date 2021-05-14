Мужчину осудили в Новороссийске за купленный диплом моряка

Мужчину осудили в Новороссийске за попытку купить диплом моряка. Он получил два года условно и штраф. Об этом сообщил «Царьград».

Взятка обошлась мужчине в 140 тысяч рублей, нарушение закона заметили сотрудники УФСБ по краю. Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор местному жителю по обвинению по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере».

«На суде местный житель полностью признал вину. Его приговорил к двум годам лишения свободы условно, со штрафом в 1,4 миллиона рублей», — добавили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.