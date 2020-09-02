Мужчину оштрафуют за сбитого лося в Петербурге

«Если к дороге примыкает лесополоса, несмотря на отсутствие дорожного знака 1.27, водитель должен предполагать появление на проезжей части дикого животного, поведение которого проконтролировать нельзя», — рассказал адвокат Иосиф Габуния.

В данном случае лось является государственной собственностью. Водитель, сбивший его, может получить штраф размером 80 тысяч рублей.