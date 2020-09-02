02 сентября 2020, 18:16
Мужчину оштрафуют за сбитого лося в Петербурге
Водитель может быть оштрафован на крупную сумму за то, что сбил лося на Дороге жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
«Если к дороге примыкает лесополоса, несмотря на отсутствие дорожного знака 1.27, водитель должен предполагать появление на проезжей части дикого животного, поведение которого проконтролировать нельзя», — рассказал адвокат Иосиф Габуния.
В данном случае лось является государственной собственностью. Водитель, сбивший его, может получить штраф размером 80 тысяч рублей.