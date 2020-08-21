21 августа 2020, 12:18
Мужчину оштрафовали за пьяный дебош в детском саду в Краснодаре
Жителя Краснодара оштрафовали за то, что он приехал в детский сад за сыном в состоянии алкогольного опьянения и начал скандалить. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Он приехал на автомобиле и едва не врезался в ворота. Когда сотрудница учреждения отказалась отдавать ему ребенка, он стал угрожать ей и агрессивно себя вести.
В результате в детский сад вызвали полицию. На дебошира завели административный протокол и выписали штраф размером в тысячу рублей.
«В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, в рамках которой опросят персонал детского сада и примут законное решение по действиям данного мужчины», — пояснили в пресс-службе.