Мужчину оштрафовали за пьяный дебош в детском саду в Краснодаре

Он приехал на автомобиле и едва не врезался в ворота. Когда сотрудница учреждения отказалась отдавать ему ребенка, он стал угрожать ей и агрессивно себя вести.

В результате в детский сад вызвали полицию. На дебошира завели административный протокол и выписали штраф размером в тысячу рублей.

«В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, в рамках которой опросят персонал детского сада и примут законное решение по действиям данного мужчины», — пояснили в пресс-службе.