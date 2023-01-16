Происшествия 16 января 2023, 12:57 Мужчину обвинили в убийстве сына своей сожительницы в Тюменской области

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В Тюменской области арестовали местного жителя, которого заподозрили в убийстве сына своей возлюбленной. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный СК.

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Убийство произошло в минувшую пятницу в селении Горюново. Между мужчиной и 27-летним сыном его сожительницы возникла пьяная ссора, в ходе которой обвиняемый не менее шести раз ударил оппонента ножом. Полученные ранения оказались смертельными и пострадавший скончался на месте.