Происшествия 09 декабря 2022, 14:49 Мужчину обвинили в убийстве хозяина квартиры в Башкирии

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В Башкирии правоохранители задержали 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве сожителя. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу татарстанского управления СК.

Убийство произошло 1 декабря на улице Фрунзе в городе Октябрьский. Во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в результате которой хозяин квартиры стал выгонять из дома своего гостя. После этого злоумышленник задушил хозяина, а его тело решил поджечь.

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Следствие выяснило, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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