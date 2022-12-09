09 декабря 2022, 14:49
Мужчину обвинили в убийстве хозяина квартиры в Башкирии
В Башкирии правоохранители задержали 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве сожителя. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу татарстанского управления СК.
Убийство произошло 1 декабря на улице Фрунзе в городе Октябрьский. Во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в результате которой хозяин квартиры стал выгонять из дома своего гостя. После этого злоумышленник задушил хозяина, а его тело решил поджечь.
Реклама
Следствие выяснило, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Реклама
Убийства
Башкирия
Реклама
Реклама