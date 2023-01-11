11 января 2023, 21:56
Мужчину обвинили в убийстве двухлетней дочери в Волгоградской области
В Волгоградской области местного жителя обвинили в убийстве двухлетней дочери. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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Убийство произошло в июне прошлого года в селении Горный Балыклей. Пьяный обвиняемый избил свою 37-летнюю супругу. В какой-то момент их дочь проснулась и начала плакать. Это разозлило мужчину и он начал бить и душить ребенка. В результате девочка умерла. Правоохранители арестовали мужчину.
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