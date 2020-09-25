25 сентября 2020, 15:10
Мужчину обвинили в сожжении семейной пары из-за трех тысяч рублей
Жителя Шерловой Горы в Забайкальском крае обвинили в том, что он заживо сжег семейную пару из-за долга в три тысячи рублей, информирует сайт Piter.TV.
Сотрудники прокуратуры региона сообщили, что утвердили обвинительное заключение в отношении 21-летнего мужчины. Сообщается, что зимой этого года местный житель избил свою знакомую и ее сожителя. Они обратились к представителям правоохранительных органов с заявлением. Спустя некоторое время молодой человек в ночное время поджег пару в своем доме.
Мужчине грозит длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного.