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    25 сентября 2020, 15:10

    Мужчину обвинили в сожжении семейной пары из-за трех тысяч рублей

    Полина Петрова

    Жителя Шерловой Горы в Забайкальском крае обвинили в том, что он заживо сжег семейную пару из-за долга в три тысячи рублей, информирует сайт Piter.TV.
    Мужчину обвинили в сожжении семейной пары из-за трех тысяч рублей

    Сотрудники прокуратуры региона сообщили, что утвердили обвинительное заключение в отношении 21-летнего мужчины. Сообщается, что зимой этого года местный житель избил свою знакомую и ее сожителя. Они обратились к представителям правоохранительных органов с заявлением. Спустя некоторое время молодой человек в ночное время поджег пару в своем доме.

    Мужчине грозит длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного.

    Новости SMI.FM