Мужчину обвинили в сожжении семейной пары из-за трех тысяч рублей

Сотрудники прокуратуры региона сообщили, что утвердили обвинительное заключение в отношении 21-летнего мужчины. Сообщается, что зимой этого года местный житель избил свою знакомую и ее сожителя. Они обратились к представителям правоохранительных органов с заявлением. Спустя некоторое время молодой человек в ночное время поджег пару в своем доме.

Мужчине грозит длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного.