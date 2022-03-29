Мужчину обвинили в смертельном ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в смертельной аварии. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

ДТП случилось в минувшее воскресение на пересечении набережной реки Смоленки и Уральской улицы. По предварительной информации, пьяный водитель Skoda Rapid проехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку Skoda Octavia. В результате смертельные травмы получила 32-летняя пассажирка второго авто.