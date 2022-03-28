Мужчину обвинили в покушении на убийство в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого заподозрили в покушении на убийство. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

Правоохранители предполагают, что 29-летний подозреваемый планировал убить своего знакомого и двух его детей. По предварительной версии, мужчина в конце августа два раза поджег квартиру потерпевшего, но тот вместе с детьми выбрался через балкон. Стражи правопорядка поймали петербуржца. Его намерены посадить под стражу.