Происшествия 02 февраля 2023, 23:17 Мужчину обвинили в покушении на убийство в Кемеровской области

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В Кузбассе под стражу заключили 53-летнего местного жителя, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В январе мужчина повздорил с 14-летним подростом. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и выстрелил в сторону школьника. Мальчик получил ранение и попал в больницу. Правоохранители задержали стрелявшего.