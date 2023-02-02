02 февраля 2023, 23:17
Мужчину обвинили в покушении на убийство в Кемеровской области
В Кузбассе под стражу заключили 53-летнего местного жителя, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
В январе мужчина повздорил с 14-летним подростом. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и выстрелил в сторону школьника. Мальчик получил ранение и попал в больницу. Правоохранители задержали стрелявшего.
Задержания
Стрельба
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