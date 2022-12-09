Происшествия 09 декабря 2022, 16:10 Мужчину обвинили в организации наркопритона у себя дома в Севастополе

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Местный житель Севастополя предстанет перед судом за организацию наркопритона в собственной квартире. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Севастополю.

Отмечается, что 26-летний безработный мужчина на протяжении продолжительного времени предоставлял свою квартиру для своих приятелей, которые употребляли там наркотики. Во время обысков в квартире находились хозяин и его знакомые.

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Медосвидетельствование показало, что все они находятся под действием наркотиков, материалы дела передали в суд.

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