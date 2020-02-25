25 февраля 2020, 13:57
Мужчину обвинили в краже песка на сумму более шести миллионов рублей
Житель Архангельска получил обвинение в крупном хищении. В течение четырех лет он вместе с товарищами воровал песок. Об этом сообщил FlashNord.
По информации сайта «Дни.ру», общий ущерб от действий обвиняемого составил более шести миллионов рублей.
Сотрудники прокуратуры определили, что в период с мая 2013 года по сентябрь 2017 года обвиняемый и его сообщники воровали песок в Маймаксанском округе города. За все время злоумышленники вывезли больше 36 тысяч кубометров песка.
Теперь мужчине грозит наказание по уголовной статье.