Мужчину обвинили в краже песка на сумму более шести миллионов рублей

По информации сайта «Дни.ру», общий ущерб от действий обвиняемого составил более шести миллионов рублей.

Сотрудники прокуратуры определили, что в период с мая 2013 года по сентябрь 2017 года обвиняемый и его сообщники воровали песок в Маймаксанском округе города. За все время злоумышленники вывезли больше 36 тысяч кубометров песка.

Теперь мужчине грозит наказание по уголовной статье.