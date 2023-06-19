Эксклюзив 19 июня 2023, 17:33 Мужчину обнаружили под составом на станции «Беломорская» в Москве Источник «360»: человека обнаружили на путях на Замоскворецкой линии метро в Москве Pxhere

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В Москве на Замоскворецкой линии метро остановили движение поездов от станции «Ховрино» до «Речного вокзала» из-за человека на путях. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, приближающийся к станции метро «Беломорская» поезд экстренно остановился в тоннеле из-за мужчины на путях. Как сообщил источник, один из вагонов накренился. Очедвидцы пытались снять происходящее на мобильные телефоны.

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По камерам удалось определить человека. Мужчину нашли, он оказался на путях. Машинист попросил снять напряжение с контактных рельсов в метро. Благодаря этому человека удалось убрать с путей. После напряжение снова пустили, а движение поездов восстановили.

Подробности случившегося, а также состояние оказавшегося на рельсах мужчины выясняются.