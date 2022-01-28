Мужчину, обманувшего пенсионерку на 300 тысяч рублей, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки. По предварительным данным, он обманул пожилую женщину на 300 тысяч рублей, написал «Петербургский дневник».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 января мужчина позвонил 81-летней женщине и сообщил, что ее дочь устроила ДТП. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, он предложил пенсионерке заплатить 300 тысяч рублей.

Пострадавшая сняла в банке нужную сумму, а затем передала ее неизвестному мужчине, который приехал за деньгами к ней домой. Вскоре о случившемся женщина рассказала полиции.

Подозреваемого задержали на улице Маршала Захарова. Ранее он уже был судим.