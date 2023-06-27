27 июня 2023, 14:12
Мужчину, обещавшего взорвать гранату на северо-востоке Москвы, задержали
Полиция задержала мужчину, обещавшего взорвать гранату в квартире на северо-востоке Москвы
Мужчину, обещавшего взорвать гранату в квартире с женой на северо-востоке Москвы, задержали полицейские, сообщил «360» источник.
Ранее мужчина позвонил в полицию, заявив, что у него в руках боевая граната. Его забрали из квартиры на улице Декабристов, где он закрылся с супругой.
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По сообщению издания «Вечерняя Москва» взрывное устройство у 43-летнего москвича полицейские не обнаружили, однако выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии. Для выяснения обстоятельств происшествия мужчину увезли в территориальный отдел полиции.
В разговоре с корреспондентом «360» жена задержанного сообщила, что ситуация разрешилась, а ее супруг просто пошутил.
Ранее угроза взрыва в Останкинской телебашне в Москве оказалась ложной.
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Москва 2023
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