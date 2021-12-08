Мужчину, насмерть сбившего пенсионерку, задержали в Новороссийске

Житель Новороссийска сбил пенсионерку, после чего скрылся с места преступления. Задержать его удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения и регистраторов автомобилей. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 6 декабря на улице Мефодиевская, 125. 76-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. При этом неподалеку располагался пешеходный переход. В результате пенсионерка попала под колеса автомобиля, а водитель покинул место происшествия. Спустя время следователи нашли 47-летнего мужчину.

«В настоящее время следственным отделом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новороссийска.