Мужчину насмерть сбили на обочине в Забайкалье

В Карымском районе Забайкальского края произошло смертельное ДТП. В темноте водитель иномарки не заметил пешехода, который шел по обочине дороги. Об этом написал «Царьград».

По данным ГИБДД, авария случилась в минувшие выходные вечером. Водитель автомобиля Toyota Town Ace сбил на трассе пешехода, который шел по обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

Всего за минувшие сутки на территории Забайкальского края было выявлено 20 ДТП, в четырех из которых есть пострадавшие.