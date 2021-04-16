Мужчину насмерть сбил поезд в Выборге

Поезд переехал 58-летнего жителя Выборга. Мужчина находился на железнодорожных путях, когда грузовой состав приближался. Об этом рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на МВД России по Северо-Западу.

Машинист не один раз сигналил и использовал экстренное торможение. Мужчина увидел приближающийся состав и попытался уйти, но не успел. Пострадавший скончался на месте. Сотрудники транспортной полиции в данный момент проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.