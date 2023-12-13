13 декабря 2023, 10:55
Мужчину насмерть придавило деревом в Новой Москве
Мужчина погиб под упавшим на него деревом в СНТ «Ярцево» в Новой Москве
В СНТ «Ярцево» в Новой Москве на мужчину упало дерево. Он потерял сознание, а потом умер от полученных травм, сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, смерть мужчины констатировали врачи, прибывшие на место происшествия.
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ЧП произошло во время работ бригады в лесу, недалеко от СНТ «Ярцево». Дерево отскочило и упало на мужчину, придавив его. Очевидцы вызвали скорую. До приезда врачей ему начали проводить сердечно-легочную реанимацию, так как он потерял сознание и не дышал. Но первая помощь не помогла, мужчина умер.
Ранее в Новокузнецке из-за непогоды тополь упал на автомобиль. По предварительным данным, два человека погибли.
Москва 2023
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