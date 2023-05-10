Происшествия 10 мая 2023, 16:18 Мужчину, напугавшего детей ножом, задержали в Самаре

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В Самаре задержали местного жителя, который решил припугнуть детей ножом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

На минувших выходных пьяный горожанин во время празднования дня рождения своей матери услышал шум, который создавали дети за окном. Сделав им замечание, он попросил их вести себя потише, так как в его квартире спал ребенок. Это ни к чему не привело и мужчина вышел на улицу с ножом, при помощи которого проткнул мяч, который был у детей.

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Их родители сообщили о случившемся правоохранителям. Мужчину доставили в отдел полиции. В его отношении составили протокол об административном правонарушении.