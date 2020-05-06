Мужчину, напавшего на знакомого с ножом в Ленобласти, задержали

Инцидент произошел 5 мая в многоквартирном доме поселка Калитино Ленинградской области. Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент он ждет решения о возбуждении уголовного дела, которое примут после тщательной проверки.