Мужчину, над которым издеваются брянские стримеры, не могут спасти даже правозащитники. Почему?

Блогеры из Брянска регулярно выкладывают контент со своим товарищем-алкоголиком, каждый раз придумывая новые издевательства над ним. Но мужчина не против такого отношения к себе, поэтому правозащитники никак помочь ему не могут.

«Молодой человек не совсем адекватный — он спившийся. Ему нужен опекун. До момента, пока его не признали недееспособным, мы ему ничем помочь не можем. Более того, туда приезжала полиция несколько раз, он все отрицал — ничего плохого он не помнит», — рассказал «360» руководитель организации «Альтернатива» Олег Мельников.

По его словам, ситуация может разрешиться в пользу парня — сейчас опекунство над ним оформляет тетя.

Видео с издевательствами над молодым человеком появились еще год назад — брянские стримеры в прямом эфире закапывали его заживо, обливали помоями и спиртом. В этот момент молодой человек, будучи пьяным, терял сознание и засыпал. Стримеры зарабатывали на просмотрах деньги и делились заработком с героем видео. Поэтому во время допросов полицейских не имел ничего против такого контента.

По словам врачей, мужчине нужна медицинская помощь — результаты МРТ мозга говорят о том, что он болен. У него два заболевания, которые могут влиять на психику.