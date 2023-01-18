Происшествия 18 января 2023, 18:38 Мужчину, который украл телефон у петербурженки, задержали в Мурино

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В городе Мурино полицейские задержали вора, который вытащил телефон из кармана пальто женщины. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, кража произошла 2 ноября 2022 года. Ранее судимый мужчина похитил гаджет стоимостью 20 тысяч рублей из кармана пальто женщины на Невском проспекте.

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Злоумышленника задержали лишь 17 января в Мурино. По факту кражи заведено уголовное дело.

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