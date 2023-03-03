Происшествия 03 марта 2023, 10:51 Мужчину, который травил собак, задержали во Владивостоке

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Во Владивостоке правоохранители задержали мужчину, который не раз был замечен местными жителями в жестоком обращении с животными. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Изучив камеры видеонаблюдения, участковый увидел, как некий мужчина разбрасывает по территории неизвестные вещества, являющиеся причиной гибели животных.

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Во время задержания у предполагаемого живодера обнаружены фотоаппарат, диктофон, перцовый баллончик и различные медицинские препараты. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за жестокое обращение с животными.