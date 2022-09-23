Мужчину, который стал виновником ДТП с погибшей беременной, приговорили к работам | 360°

Все новости

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:30

«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Происшествия

23 сентября 2022, 19:10

Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области

Здоровье

23 сентября 2022, 19:10

Названы пять устаревших советов по питанию

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:09

Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:08

Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России

Криминал

23 сентября 2022, 19:08

Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:07

Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников

Происшествия

23 сентября 2022, 15:24

Мужчину, который стал виновником ДТП с погибшей беременной, приговорили к работам

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Пышминском районе Свердловской области. В результате столкновения погибла беременная женщина. Однако виновник аварии смог избежать заключения. Об этом сообщил Tagilcity.ru.

Реклама

Авария случилась 7 сентября на трассе «Екатеринбург — Тюмень». Водитель Mitsubishi Lancer превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz Actros. Беременная женщина, которая находилась во второй машине, скончалась от полученных травм. Камышловский районный суд приговорил злоумышленника к 1,5 лет лишения свободы, однако затем поменял меру на принудительные работы и вычет 10% из зарплаты в пользу государства.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама