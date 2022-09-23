Мужчину, который стал виновником ДТП с погибшей беременной, приговорили к работам | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину, который стал виновником ДТП с погибшей беременной, приговорили к работам

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Серьезное ДТП произошло в Пышминском районе Свердловской области. В результате столкновения погибла беременная женщина. Однако виновник аварии смог избежать заключения. Об этом сообщил Tagilcity.ru.

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Авария случилась 7 сентября на трассе «Екатеринбург — Тюмень». Водитель Mitsubishi Lancer превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz Actros. Беременная женщина, которая находилась во второй машине, скончалась от полученных травм. Камышловский районный суд приговорил злоумышленника к 1,5 лет лишения свободы, однако затем поменял меру на принудительные работы и вычет 10% из зарплаты в пользу государства.

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