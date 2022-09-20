Сбившего 16 кабанов мужчину задержали в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 01:22 Поделиться Telegram

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Viber Сбившего 16 кабанов мужчину задержали в Краснодарском крае

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Мужчина за рулем «Газели» сбил 16 кабанов на дороге между селом Отрадо-Кубанское и Гулькевичи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарском краю.

Местные жители обнаружили животных, которые были раскиданы рядом с обочинами. Возле них лежал бампер. В пресс-службе министерства природных ресурсов Кубани отметили, что ущерб от действий водителя составил 480 тысяч рублей. Спустя время злоумышленника удалось задержать.

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«Он пояснил, что животные оказались на дороге внезапно, убрать он их не смог по религиозным соображениям. В настоящий момент по данному факту ведется проверка», — отметили в ГУ МВД.

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