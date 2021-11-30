Мужчину, который с особой жестокостью убил приятеля, будут судить в Саратове

В Саратове состоится суд над мужчиной, который на почве ревности убил знакомого. По данным следствия, злоумышленник нанес оппоненту 580 ударов ножом. Об это написало ИА НСН со ссылкой на региональное СУ СК.

Ссора между приятелями произошла с 20 на 21 ноября 2020 года. Во время распития спиртных напитков подозреваемый находился у себя дома вместе с сожительницей. Позже к ним в гости приехал знакомый, с которым и произошел конфликт. Мужчина попросил своего приятеля сходить в магазин, а затем вышел за ним на улицу, сообщила «Свободная пресса».

Обвинив знакомого в том, что он пристает к его подруге, мужчина два раза ударил его кулаком по голове. Пострадавший пытался сбежать, но у него не получилось. Затем подозреваемый подобрал с земли камень и кинул в спину приятелю, из-за этого молодой человек упал. Далее злоумышленник начал бить пострадавшего камнем, а затем достал раскладной нож и нанес множественные ранения по всему телу.

После преступления подозреваемый некоторое время находился в розыске.