Мужчину, который поджег дом бывшей жены, приговорили к сроку | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину, который поджег дом бывшей жены, приговорили к сроку

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Жителя Кировского района Крыма приговорили к заключению. Злоумышленник намеренно поджег дом своей бывшей жены. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

«Подсудимый, используя принесенную с собой канистру, выплеснул на оконные рамы кухни, ванной комнаты и стену дома бензин, после чего поджег строение», — отметили в ведомстве.

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Ущерб от действий мужчины составил 26 тысяч рублей. Его приговорили к заключению сроком на два года и десять месяцев в колонии-поселении.

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