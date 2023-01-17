Происшествия 17 января 2023, 14:18 Мужчину, который мог убить двухлетнего сына, задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области правоохранители задержали жителя Киришей, который подозревается в убийстве двухлетнего сына. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По данным следствия, в субботу, 14 января, мужчина нанес мальчику четыре ножевых ранения, а после отправился вместе с ребенком в Киришскую клиническую межрайонную больницу. Спасти пострадавшего не удалось.

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Причиной убийства мог стать конфликт с матерью ребенка. Как рассказала женщина, в ночь перед убийством ей приходили сообщения с угрозами жизни сына. В этот момент она находилась в Петербурге.

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