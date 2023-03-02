Происшествия 02 марта 2023, 16:48 Мужчину, который хотел украсть продукты из магазина, задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который попытался незаметно вынести из продуктового магазина на Владимирском проспекте еду и напитки. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестный зашел в магазин под видом обычного покупателя и спрятал под одежду товары на сумму 3300 рублей.

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Отмечается, что продавцы обратили внимание на странное поведение мужчины и воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.