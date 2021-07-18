Мужчину, которых хотел спрыгнуть с последнего этажа многоэтажки в Москве, удалось спасти

Спасатели сняли с окна мужчину, который угрожал спрыгнуть вниз. Он находился на последнем этаже многоэтажного дома в Москве.

Об этом сообщил Теlеgrаm-канал Lifе Shоt. Уточняется, что мужчину передали медикам, которые сейчас его осматривают.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах сообщил, что мужчина угрожал выпрыгнуть из окна квартиры на последнем этаже многоэтажки. Речь идет о доме на юге Москвы, который находится по адресу: улица Братеевская, дом 18, корпус 3.

«В многоэтажном жилом доме на Братеевской улице, дом 18, корпус 3, мужчина, свесив ноги, сидит в окне квартиры на последнем этаже и угрожает спрыгнуть. Что побудило его к таким действиям, устанавливается», — уточнил собеседник агентства.

Lifе Shоt уточнял, что с мужчина с виду не старше 25 лет. С ним удалось пообщаться психологу — сидя на окне, он пожаловался специалисту на свою жизнь. При этом соседи раньше никогда его не видели, как он попал в дом — неясно. Окно, из которого он хотел спрыгнуть, было не в квартире, а на лестничной клетке между двумя этажами.