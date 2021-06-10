Мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве, задержали под Волгоградом

Под Волгоградом задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве коллеги. Мужчина неоднократно ударил знакомого ножом, после чего замотал тело в скатерть и спрятал его на стройплощадке в Волжском. Он также избавился от прочих улик и попытался скрыться в Иловлинском районе Волгоградской области.

Как сообщил сайт novostivolgograda.ru, 8 июня в отделение полиции в Волжском обратилась женщина и сообщила, что 5 июня ее 28-летний сын поехал на такси в гости, но домой так и не пришел. Через 24 часа после обращения в правоохранительные органы мужчину нашли мертвым на заброшенной строительной площадке. На теле были явные следы насильственной смерти: 11 ножевых ранений.

Полиция вместе со следователями регионального СУ СК РФ выявили, что 5 июня погибший распивал спиртное в компании своих знакомых.

По словам подозреваемого, что между ним и погибшим случилась ссора. Мужчина вонзил нож в шею коллеги, а затем нанес еще 10 ударов. Труп он решил спрятать на площадке, от ножа и веревки избавился, кинув их в реку.

Сейчас подозреваемый задержан, следствие идет.