18 мая 2023, 10:18
Мужчину, избившего девушку и напавшего на сотрудников медпомощи, задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пытался бежать после избиения девушки и нападения на сотрудников медпомощи. Об этом написали «Невские новости».
Случай произошел в ночь с 16 на 17 мая у дома на Ириновском проспекте. После того, как девушку избил ее сожитель, она вызвала скорую помощь. Когда машина прибыла к дому, пьяный дебошир напал и на врачей, сообщила Neva.Today.
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Росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам полиции. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося.
Санкт-Петербург
Избиения
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